Cem Küçük'ten açık çağrı: Ferdi Zeyrek'i kim tehdit ettiyse Özgür Özel çıkıp söylemeli

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeyrek'in vefatından önce yaptığı tehdit açıklamasına dikkat çeken Küçük "Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse açıklayın" dedi.

Elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında Zeyrek'in vefat etmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'E ZEYREK İÇİN ÇAĞRI: ÇIKIP AÇIKLAYIN

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" dedi.

"ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHE EDİYORUM"

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Cem Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum" diye konuştu.