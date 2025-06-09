Ferdi Zeyrek'in annesi tedavi altına alındı! Acı haber sonrası fenalaştı
Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberinin ardından ailesi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.
FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜM HABERİ SONRASI ANNESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.