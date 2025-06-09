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Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e acı veda: Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için veda mesajı yayımladı. Özel "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e acı veda: Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DUYGU DOLU VEDA 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zeyrek'in vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? Hepimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı. 

Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e acı veda: Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? - 2. Resim

Özel "En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyasilerden hayatını kaybeden Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları
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