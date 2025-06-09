Siyasilerden hayatını kaybeden Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zeyrek için siyasilerden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

Elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acı haberi "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" sözleri ile duyurdu.

Zeyrek'in vefatının ardından siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe gelmeye başladı.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" sözleri ile taziyelerini iletti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek için paylaştığı taziye mesajında "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği hayat mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım" sözlerine yer verdi.

Bahçeli "Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.

BAKAN KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine dair mesaj paylaşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.