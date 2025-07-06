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Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Cem Küçük duyurdu: "Hastalığı amansız, durumu kritik"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Cem Küçük duyurdu: &quot;Hastalığı amansız, durumu kritik&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bir yakınıyla yaptığı konuşma sonrası, Yiğit Bulut'un amansız bir hastalığa yakalandığını, durumunun ise kritik olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanser hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği iddia edilen Bulut'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Cem Küçük duyurdu: "Hastalığı amansız, durumu kritik" - 1. Resim

AMANSIZ HASTALIK, DURUMU KRİTİK

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden Yiğit Bulut'un sağlık durumu hakkında açılama yaptı. Yiğit Bulut'un bir yakını ile görüşen Cem Küçük, durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Küçük, "Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Cem Küçük duyurdu: "Hastalığı amansız, durumu kritik" - 2. Resim

ERDOĞAN ZİYARET ETTİ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etmişti. Yiğit Bulut'un da aynı hastanede tedavi gördüğü iddia edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun eşlik ettiği Erdoğan'ın Yiğit Bulutu da aynı gün ziyaret ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Yiğit Bulut'un sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Cem Küçük duyurdu: "Hastalığı amansız, durumu kritik" - 3. Resim

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.

Akademik alanda da Doğuş Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Medya sektöründeki başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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