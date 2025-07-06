Yiğit Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev alıyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görevini sürdüren Yiğit Bulut kariyeriyle uzun yıllardır kamuoyunun tanıdığı bir isim olarak biliniyor. Yiğit Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı gibi sorular vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Kariyerinde gazetecilikten televizyonculuğa, üniversite eğitmenliğinden devlet görevlerine kadar birçok alanda görev üstlenen Yiğit Bulut gündemde. Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev alan Yiğit Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.

Akademik alanda da Doğuş Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Medya sektöründeki başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.

YİĞİT BULUT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

53 yaşında olan Yiğit Bulut Edirne Keşanlıdır. Eğitim hayatına Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladıktan sonra Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Yiğit Bulut'un babası Mustafa Bulut 1977 yılında Adalet Partisi’nden milletvekili seçilmiştir.

YİĞİT BULUT EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Eski bakan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Kanal D spikerlerinden olan Şule Zeybek Yiğit Bulut'un eski eşidir. Yiğit Bulut eski eşi Şule Zeybek ile 2010 senesinde boşandı. Yiğit Bulut'un bir çocuğu olmadığı biliniyor.