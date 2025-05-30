CHP'ye 'kayyım' atanacak, Kılıçdaroğlu geri gelecek! Cem Küçük "eğer karar çıkarsa" diyerek açıkladı

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten TGRT Haber canlı yayınında çarpıcı iddia geldi. 30 Haziran'da yapılacak davaya işaret eden Cem Küçük, "Eğer karar çıkarsa CHP'ye kayyım atanır, Kemal Kılıçdaroğlu da geri gelir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

CHP'nin "Kılıçdaroğlu geleceğine kayyım atansın" yönünde başvuru yapmasının ardından gözler 30 Haziran'da gerçekleşecek davaya çevrildi.

CHP'ye kayyım atanıp atanmayacağı merakla beklenirken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı iddia geldi.

"CHP'YE KAYYIM ATANACAK, KEMAL BEY GERİ GELECEK"

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, "Mahkeme artık bir karara geldi ve mutlak butlan verecek gibi görünüyor. Kurultayla ilgili iddialar bence doğru. Eğer karar çıkarsa, CHP’ye kayyım atanır ve Kemal Bey gelir. Bugün yaptığı paylaşımda da ‘ben döneceğim’ diyor.” ifadelerini kullandı.

CHP'DE "KILIÇDAROĞLU" PANİĞİ VAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik “CHP yönetiminde 'Kılıçdaroğlu dönecek' paniği var. Kemal bey gelirse hiç kongre yapılmamış gibi olacak. Kılıçdaroğlu geldiğinde mevcut isimlerle hareket edecek. Kılıçdaroğlu mağdur, Özel ve İmamoğlu şüpheli olarak yer alıyor. Mahkeme tedbir kararı verebilir.” dedi.