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Kılıçdaroğlu geleceğine 'kayyum' atansın! Kulis: CHP avukatları mahkemeye başvurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik CHP avukatlarının mahkemeye "Kemal Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum atansın" yönünde başvuru yaptığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kurultay davası 30 Haziran'a ertelendi. Davadan mutlak butlan kararı çıkarak CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına gelmesi ihtimaline karşı CHP şimdiden çalkalanmaya başladı. 

Davayla ilgili son kulis bilgileri açıklayan TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, CHP avukatlarının mahkemeye "Kemal Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum atansın" yönünde başvuru yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu geleceğine 'kayyum' atansın! Kulis: CHP avukatları mahkemeye başvurdu - 1. Resim

"CHP DÖNEN DOLAPLAR KONUŞULSUN İSTENMİYOR"

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik Programında konuşan Atik, “Kurultay davasında Kılıçdaroğlu hedef gösterilerek, dönen dolaplar konuşulmasın isteniyor. Kılıçdaroğlu mağdur edilmiş durumda. Kurultay'da verilen paralarla delegelerin iradesinin alındığı gerçeği konuşulmasın istiyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu geleceğine 'kayyum' atansın! Kulis: CHP avukatları mahkemeye başvurdu - 2. Resim

CHP AVUKATLARI KAYYUM İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Atik, "Bir CHP milletvekilinin bana anlattığını açıklayayım. CHP'nin avukatları bir hafta önce mutlak butlan ile karar verilmesin partiye kayyum atansın, bu kayyum da Hikmet Çetin olsun diye mahkemeye teklifte bulunmuş. CHP avukatları 'Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum gelsin' diyor. Bu CHP kulislerinde konuşulan benim de bizzat bir CHP'li vekilden duyduğum bir iddia. Mutlak butlan kararı verilirse Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına gelecek. CHP yönetimi bunu istemediği için bunun yerine kayyum atanmasını istiyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa durum farklı olur. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yüzlerce delege var. ” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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