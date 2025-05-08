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CHP'nin 'şaibeli kurultayı'nda flaş gelişme! Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;nin &#039;şaibeli kurultayı&#039;nda flaş gelişme! Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması sürüyor. 

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

LÜTFÜ SAVAŞ DA DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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