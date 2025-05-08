CHP'li Özgür Çelik'in 15.5 yıl hapsi istendi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında iddianame düzenlendi. Çelik'in 15.5 yıl hapsi istendi.

31 Ocak 2025 tarihinde eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

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26 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIR

O gün adliyenin önünde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Adliyesi önünde çıkan olaylara ilişkin soruşturmada, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.