Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı Ankara’da yakalandı. Caninin, cinayetleri işlediği binadan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayetteki 500 bin liralık detay ise kan dondurdu.

Geçtiğimiz gün gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ELLERİNİ BAĞLAMIŞ

Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalandı. Öte yandan cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu.

ÇOCUKLARIN KAYIP BABASINI DA MI ÖLDÜRDÜ?

Gece yarısı Sivas’a ulaştırılan Sönmez ilk olarak Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısının elinde kesik olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Son olaraksa caninin, cinayetleri işlediği binadan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Diğer yandan kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Hüseyin Sönmez.’nin çocukların babasına 500 bin TL’lik sahte senet imzalattığı öğrenildi.