Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu

Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı Ankara’da yakalandı. Caninin, cinayetleri işlediği binadan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayetteki 500 bin liralık detay ise kan dondurdu.

Geçtiğimiz gün gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu - 1. Resim

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ELLERİNİ BAĞLAMIŞ

Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu - 2. Resim

ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalandı. Öte yandan cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu.

Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu - 3. Resim

ÇOCUKLARIN KAYIP BABASINI DA MI ÖLDÜRDÜ?

Gece yarısı Sivas’a ulaştırılan Sönmez ilk olarak Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısının elinde kesik olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Son olaraksa caninin, cinayetleri işlediği binadan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Diğer yandan kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Hüseyin Sönmez.’nin çocukların babasına 500 bin TL’lik sahte senet imzalattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da feci olay! Karşıya geçmek isteyen kadın, kamyonetin altında kaldıDronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mola vermek için dinlenme tesislerine giren yolcu otobüsü cayır cayır yandı - 3. SayfaDinlenme tesislerindeki yolcu otobüs alev alev yandıİstanbul'da feci olay! Karşıya geçmek isteyen kadın, kamyonetin altında kaldı - 3. SayfaKarşıya geçmek isteyen kadın, kamyonun altında kaldı2 kişi metrelerce havaya uçtu! Kaza anı kamerada - 3. Sayfa2 kişi metrelerce havaya uçtu! Kaza anı kameradaTuzla'da sıcak saatler! Denizin ortasında başlayan yangın yayıldı, tekneler alevler içinde kaldı - 3. SayfaTuzla'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki yangın yayıldıLiseli kıza dehşeti yaşattılar! Okulda korkunç görüntüler - 3. SayfaLiseli kıza dehşeti yaşattılar!Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 3. Sayfa3 kişinin ölümüne sebep oldu, çalıların arasında bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...