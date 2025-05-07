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Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 100 metreyi aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul'un yapımıyla ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Projedeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 100 metreye ulaştı.

İstanbul için 'Çılgın Proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul için en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 100 metreyi aştı - 1. Resim

KÖPRÜ YOLU ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Köprünün ayaklarının 100 metreyi ulaşması ile birlikte köprü yolu için de çalışmalar hızlandı. Hafriyat kamyonları ve kepçeler yolun geçeceği bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün her iki ayağındaki işçilerin hummalı çalışması havadan çekilen görüntüleri yansıdı.

Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 100 metreyi aştı - 2. Resim

KONUTLAR DA YÜKSELİYOR

Köprü projesi için onlarca vinç aynı anda çalışıyor. Köprü ile birlikte çevredeki konutlar da yükseliyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak.

Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 100 metreyi aştı - 3. Resim

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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