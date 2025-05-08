Ekrem İmamoğlu'na erişim engeli! Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum

Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı programda, söz konusu kararı değerlendirdi. Küçük, "Mahkeme yapılmadan hesap kapatılmamalıydı" dedi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabına erişim engeli getirildi. Ekol TV'de ekranlara gelen 'Gündem' programına konuk olan Cem Küçük, erişim engeli kararı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HESABIN KAPATILMASI YANLIŞ"

İddiaların henüz kanıtlanmadığını belirten Küçük, "Ekrem Bey’in hesabının kapatılması yanlış. Hakkındaki iddialar kuvvetli olabilir ama henüz yargı önünde kanıtlanmadı" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN HESABI KAPATILMADI"

Selahattin Demirtaş örneği veren Cem Küçük, "Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında kışkırtma nedeniyle ceza aldı. Bu konuda tutarlı bir duruşum var, cezasını hak ettiğini düşünüyorum ama onun Twitter hesabı kapatılmadı. 2023 seçim sürecinde her gün tweet attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulundu. Bu bile hesabının kapatılmasını gerektirmedi. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapatılması bana göre yanlış" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ GÜVENLİK AÇISINDAN RİSKLİ"

Mahkeme kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engeline hakkında gazeteci Küçük, "Mahkeme yapılmadı, iddianame yazılmadı. Eğer mahkeme sonunda suç örgütü lideri olduğu kanıtlanırsa o zaman değerlendirilir. Şu aşamada bu karar yanlış. Yargı süreci sonuçlanmadan yapılan bu tür müdahaleler hukuki güvenlik açısından risklidir" sözlerini sarf etti.

"BIRAKIN ORADAN YAZSIN"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla da paylaşım yapabileceğini dile getiren Cem Küçük, "Bırakın oradan yazsın, zaten avukatları aracılığıyla da paylaşım yapabilir. Bu erişim engeli hukuki değil, siyasi karar gibi duruyor. Aynı davada 160 kişi yargılanıyor, yaklaşık 100'ü tutuklu. Bu mantıkla gideceksek hepsinin hesapları mı kapatılmalı?" açıklamasını yaptı.