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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekrem İmamoğlu&#039;nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’na seçim kampanyası hesabını verdi. Yavaş, profil fotoğrafını da Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye'de gece yarısı erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana paylaşımlarda bulunduğu X hesabına Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti - 1. Resim

İMAMOĞLU'NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İmamoğlu'nun X sayfasını açmak isteyen kullanıcılar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşıyor. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından en son CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği gösteriye davet mesajı paylaşılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti - 2. Resim

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA JEST

Erişim engeli kararının ardından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na seçim kampanyası hesabını verdi. Profil fotoğrafı da İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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