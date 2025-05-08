Karar gece yarısı uygulandı! Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapatıldı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ
Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketine iletildi. Türkiye sınırları içerisindeki kullanıcılar, @ekrem_imamoglu hesabına erişim sağlamaya çalıştıklarında "Hesap erişime engellendi. Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içerisindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" uyarısıyla karşılaştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş