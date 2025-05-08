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Karar gece yarısı uygulandı! Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. 

HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketine iletildi. Türkiye sınırları içerisindeki kullanıcılar, @ekrem_imamoglu hesabına erişim sağlamaya çalıştıklarında "Hesap erişime engellendi. Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içerisindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" uyarısıyla karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapatıldı! - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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