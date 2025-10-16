BUSKİi su kesintisi listesi! 16 Ekim Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bursa’da planlı su kesintileri uzatıldı. Kente su sağlayan barajların doluluk oranlarının sıfırın altına düşmesiyle beraber Bursa'da 12 saat süren su kesintisi devam ediyor. 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak olan BUSKİ su kesintisi ilçeleri merak konusu oldu.

BURSA'DA 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık sebebiyle su kaynaklarında ciddi azalma ve baraj doluluk oranlarında kritik seviyelere kadar gerilediğini duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

16 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA ?

16 Ekim 2025 Perşembe 17:00'de başlayacak olan su kesintisi 17 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 05:00'e kadar devam edecek.

Bursa'da su kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsü, Kentel, Karacabey vardır.