Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi...

Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi...

Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi...
Türkiye televizyonlarının en iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisi, ilk tanıtımı yayınlandı. Başrol oyuncusunun değişmesiyle gündeme gelen ve adını "Kuruluş Orhan" olarak değiştiren dizinin yeni sezon başlangıç tarih araştırılıyor.

Bozdağ Film imzalı tarihi drama dizisi, altı sezon boyunca "Kuruluş Osman" ismiyle büyük beğeni topladı.

Osman Bey'in hikayesinin sona ermesinin ardından, dizinin mirasını devralacak ve Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi'nin hayatını konu alacak yeni dönem, "Kuruluş Orhan" adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi... - 1. Resim

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Orhan dizisi 29 Ekim Çarşamba günü ATV'de başlayacaktır. Yapılan açıklamaya göre, dizi 7. sezonuyla değil, "Kuruluş Orhan" adıyla ve yeni sezonunun 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacaktır.

"Derim ki: Selam olsun! Biz geldik" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan dizi Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gördü.

Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi... - 2. Resim

KURULUŞ ORHAN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Orhan'ın yeni oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler yer alıyor.

