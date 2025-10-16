Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takım son olarak Gürcistan karşısında elde ettiği galibiyetin ardından gözünü gruptaki lider İspanya karşılaşmasına çevirdi. İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak belli oldu.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazandı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından İspanya maçı öncesi yaptığı açıklamada, ekibin bu kritik karşılaşmada sürpriz yapmayı hedeflediğini belirtti. Millilerimiz daha önceki Türkiye-İspanya maçında 0-6 yenilgi ile mücadeleyi sonlandırmıştı.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor - 1. Resim

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, gruptaki kritik maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Gürcistan karşısında alınan galibiyetin ardından gözler lider konumda bulunan İspanya maçına çevrildi. Türkiye - İspanya maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 21.45’te oynanacak.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor - 2. Resim

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ile Türkiye arasındaki karşılaşma İspanya’nın Sevilla kentinde yer alan La Cartuja Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ev sahibi olduğumuz bir önceki akrlılaşmada 6-0'lık bir mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştık.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor - 3. Resim

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç saati ise 21.45 olarak belirlendi.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, nerede? Dünya Kupası milli maç tarihleri araştırılıyor - 4. Resim

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALLERİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası finalleri 11 Haziran 2026 tarihinde Meksiko’daki Azteca Stadyumu’nda başlayacak. Turnuva, 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Avrupa elemeleri ise 21 Mart - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak ve gruplarda başarılı olan takımlar doğrudan finallere katılım hakkı kazanacak. Play-off turu ise 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

