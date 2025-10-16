Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim günün maç programı!

Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim günün maç programı!
16 Ekim Perşembe günü spor ekranı dolu dolu geçiyor. Futbol sahalarında Avrupa kupalarından yerel liglere kadar birbirinden önemli maçlar oynanırken, basketbolda EuroLeague heyecanı devam ediyor. Günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın kanallarını sizler için derledik.

Futbol ve basketbol tutkunları için heyecanlı bir gün yaşanıyor. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna cevap ararken hem yeşil sahalarda hem de parkelerde büyük rekabetler sahne alıyor. Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı UEFA organizasyonlarıyla birlikte EuroLeague arenasında da kritik maçlar oynanacak. 16 Ekim Perşembe gününün tam maç programı, saatleri ve yayın bilgileri belli oldu. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)

22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)

22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)

22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

14:00 PSV Eindhoven - Minsk

15:00 Ferencvaros - Sparta Prag

19:00 Brann - Hammarby

19:00 Katowice - Hacken

19:00 SFK 2000 - Young Boys

20:30 Ajax - Grasshopper

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 16 EKİM (BASKETBOL)

17:00 Harem Spor - Darüşşafaka (TBF TV YouTube)

17:00 Final Spor - Gaziantep Basket (TBF TV YouTube)

19:00 Balıkesir BB - iLab Basketbol (TBF TV YouTube)

20:00 Göztepe - Kağıtspor (HT Spor)

EuroLeague Kadınlar:

19:00 ÇBK Mersin - Basket Landes (TRT Spor Yıldız)

20:15 Valencia Basket - Fenerbahçe Opet (EuroLeague Women YouTube)

21:00 Famila Schio - Sopron (EuroLeague Women YouTube)

EuroLeague (Erkekler):

19:00 Dubai Basket - Barcelona (S Sport 2, S Sport Plus)

20:00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano (İdman TV, S Sport Plus)

20:45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (S Sport, S Sport Plus)

21:05 Maccabi Fox - Olympiakos (S Sport Plus)

EuroCup Kadınlar:

19:00 Beroe - Fribourg Olympic (FIBA TV)

19:00 Emlak Konut Gelişim - TTT Riga (FIBA TV)

19:00 Neptunas - Panathinaikos (FIBA TV)

20:00 Beşiktaş - Athinaikos (FIBA TV)

20:00 Ragusa - Tany Brno (FIBA TV)

21:30 Jairis - Namur (FIBA TV)

23:30 Uniao Sportiva - Ramla (FIBA TV)

FIBA Europe Cup:

18:00 Absheron Lions - BC Kalev (İdman TV, FIBA TV)

19:30 BC Cibona - Bashkimi (FIBA TV)

