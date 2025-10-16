16 Ekim okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor!

16 Ekim okullar tatil mi merak ediliyor. Bazı illerde sağanak yağışlar ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, vatandaşlar valiliklerden yapılacak açıklamaları merakla takip ediyor.

16 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun yağış uyarılarının ardından birçok öğrenci ve veli 16 Ekim okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla hiçbir ilde valiliklerden resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.

Yağış beklenen Zonguldak, Bartın, Sinop, Bilecik, Kastamonu, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de okullar açık olacak. Eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.