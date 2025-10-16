Kenan Yıldız gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe alay ederek reddetmiş

Gösterdiği performansla parmak ısırtan ve değeri her geçen gün artan genç futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Juventus forması giyen milli futbolcunun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Fenerbahçe’nin Kenan’ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde reddettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Radyospor canlı yayınında konuşan Doğan Ercan, Kenan Yıldız’ın o dönem sarı-lacivertlilere önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını anlattı. Ercan, transfer sürecinde yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI?" “Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe’ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe’de, yine biz varız. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa’nın en pahalı oyuncularından biri.”

12 MAÇTA 5 GOL, 6 ASİST

Bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.