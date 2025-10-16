Montella'dan az paraya çok iş! Terim ve Güneş’i geride bıraktı

Türkiye adına 21 Eylül 2023 önemli bir tarih. Şu açıdan önemli A Millî Takım’ın başına Vincenzo Montella’nın getirildiği tarih. Stefan Kuntz sonrası deyim yerindeyse ‘tükenmişlik sendromu’ yaşayan ay yıldızlı ekibin başına geçen İtalyan teknik adam ilk döneminde 1,8 milyon avro kazanıyordu.

Fatih Terim ve Şenol Güneş zamanında yıllık ücretler 3,5 milyon avroyu bulurken Montella neredeyse yarı fiyatına çalışıyordu. Ve ne ilginçtir ki kendisini Türk gibi hisseden ve bir an önce Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Montella, Şenol Güneş döneminde Uluslar Ligi’nde C’ye düşen Türkiye’yi A’ya kadar çıkardı.

TARİH &İCİRC; E ŞİKTEYİZ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 30 Haziran’da sözleşmesi 2028’e kadar uzattığı Montella’nın yıllık ücretine de zam yapıldı. İtalyan hocanın yıllık ücreti son olarak 2,2 milyon avroya çıkarıldı.

Daha önce Fatih Terim ve Şenol Güneş döneminde tam olarak yapamadığımız A Millî Takım çatısı altındaki buluşmayı ne ilginçtir ki Vincenzo Montella döneminde sağladık. Ve yeni hedef olarak da grup liderliğinin işaretini aldık. Eğer İspanya’yı deplasmanda yenersek belki de Türk futbol tarihinin en anlamlı galibiyetini kazanıp Dünya Kupası’na katılım vizesi almanın eşiğine kadar geldik.