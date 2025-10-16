Toure derbiye yetişiyor!

Murad Tamer - Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili golcü, uzun süredir bireysel antrenmanlarla formasına kavuşmak için yoğun çaba harcıyordu.

Kulüp sağlık ekibinin kontrolünde tedavisi titizlikle sürdürülen Toure’nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerledi. Genç forvetin yapılan son kontrollerinde ağrılarının tamamen geçtiği ve koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan El Bilal Toure’nin, Fenerbahçe derbisine yetişmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Takımla antrenmanlara önümüzdeki günlerde kademeli olarak katılması planlanan 23 yaşındaki futbolcu, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa dev maçta Sergen Yalçın’ın en önemli kozlarından biri olacak. Teknik ekibin, Toure’yi riske atmadan yüzde yüz hazır hâle getirmek istediği öğrenildi.