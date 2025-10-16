Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Toure derbiye yetişiyor!

Toure derbiye yetişiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toure derbiye yetişiyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal Toure’den beklenen güzel haber geldi.

Murad Tamer - Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili golcü, uzun süredir bireysel antrenmanlarla formasına kavuşmak için yoğun çaba harcıyordu.

Kulüp sağlık ekibinin kontrolünde tedavisi titizlikle sürdürülen Toure’nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerledi. Genç forvetin yapılan son kontrollerinde ağrılarının tamamen geçtiği ve koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan El Bilal Toure’nin, Fenerbahçe derbisine yetişmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Takımla antrenmanlara önümüzdeki günlerde kademeli olarak katılması planlanan 23 yaşındaki futbolcu, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa dev maçta Sergen Yalçın’ın en önemli kozlarından biri olacak. Teknik ekibin, Toure’yi riske atmadan yüzde yüz hazır hâle getirmek istediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Chemnitz’i devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Chemnitz’i devirdi - SporBeşiktaş Chemnitz’i devirdiGolden Boy 2025 finalistleri açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede! - SporGolden Boy 2025 finalistleri açıklandıArda Güler, Real Madrid'de yaşadıklarını anlattı! "Bir bakışı yeter... " - SporReal Madrid'deki sırlarını anlattı!Sarıyer’de yeni dönem! Servet Çetin resmen açıklandı - SporYılmaz Vural 22 günde gitti: Yeni teknik direktör açıklandıGalatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol olup yağdı: 17-0'lık skor gündem oldu - Spor17-0 gündem oldu: 5 maçta yedikleri gol sayısı şoke ettiErtuğrul Doğan'dan 'yabancı hakem' açıklaması: Güven problemi olduğu net - SporKulüpler Birliği 'yabancı hakem' konuştu: Güven problemi...
Sonraki Haber Yükleniyor...