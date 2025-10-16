Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
G.Saray'da Icardi ve Sane izinden erken dönmüştü: İki yıldıza ödül!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray’da Teknik direktör Okan Buruk, İcardi ve Sane’yi Başakşehir maçında ilk 11’de sahaya sürerken, Osimhen ve Lemina’yı dinlendirecek.

Ali Naci KüçükSüper Lig lideri Galatasaray’da millî araya girilirken takıma izin verilmişti. Mauro İcardi ve Leroy Sane ise izinden erken dönüp çalışmalara katılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncunun özverisine karşılıksız kalmayacak.

Başarılı teknik adam hem İcardi’yi hem de Sane’yi cumartesi günü Başakşehir ile oynanacak mücadelede 11’de sahaya sürecek.

OSİMHEN YEDEK

Millî takım kampından dönecek olan Victor Osimhen ile Mario Lemina ise dinlendirilecek. Hem yol yorgunu olmalarından hem de Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile yapılacak maçtan dolayı.

İlkay’ı Torreira’nın yanına merkeze çekecek olan Okan Buruk, Sane’nin dönmesiyle Yunus Akgün’ü de 10 numara pozisyonunda bağlantı oyuncusu olarak kullanacak.

Toure derbiye yetişiyor!
