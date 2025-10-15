Melikgazi’de herkes pijamalarıyla sokağa döküldü! Bir kanepe herkesi ayağa kaldırdı

Melikgazi ilçesinde 8 katlı binanın koridorundaki kanepe bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İlgili Haber Yatalak eşine kurşun yağdırdı! 70 yaşındaki adam gözaltında

APARTMAN SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.