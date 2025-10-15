Melikgazi’de herkes pijamalarıyla sokağa döküldü! Bir kanepe herkesi ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Kayseri’de 8 katlı bir binanın koridorunda bulunan kanepe alev aldı, bina kısa sürede dumanla kaplandı. Panik yaşayan vatandaşlar sokağa dökülürken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Melikgazi ilçesinde 8 katlı binanın koridorundaki kanepe bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
APARTMAN SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.
Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.
