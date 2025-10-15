Yatalak eşine kurşun yağdırdı! 70 yaşındaki adam gözaltında

Korkunç olay İzmir'in Bornova ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde 70 yaşındaki R.T. henüz bilinmeyen bir nedenle 69 yaşındaki eşi İzade Teker ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce, R.T. yatalak eşini tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜP KAÇTI!

Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker’in hayatını kaybettiği belirledi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.