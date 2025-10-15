Bursalılar dikkat! Sular tam 6 gün olmayacak

BUSKİ tarafından, Bursa'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir duyuru yapıldı.

BURSA'DA SU KESİNTİSİ

BUSKİ tarafından yapılacak su kesintileri belli oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.