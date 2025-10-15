Bursalılar dikkat! Sular tam 6 gün olmayacak
Güncelleme:
BUSKİ tarafından, Bursa'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir duyuru yapıldı. BUSKİ tarafından yapılacak su kesintileri belli oldu.
BURSA'DA SU KESİNTİSİ
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.
