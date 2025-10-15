Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da eşinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen Metin A., bunalıma girerek intihara etmeye kalkıştı. Üst geçidin çatısına çıkarak intihara kalkışan Metin A., polis ekiplerinin yardımıyla ikna edilerek indirildi. Olayı soluksuz izleyen çevredeki vatandaşlar, Metin A.'nın sorunsuz indirilmesini alkışladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşinin ayrılmak istediği şahıs girdiği bunalım sonucu üst geçide çıktı. İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyenler, adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar.

Eşi ayrılmak istedi, bunalıma girip atlamaya çalıştı! - 1. Resim

İnegöl-Alanyurt yolu üst geçitte meydana gelen olayda, eşinin ayrılmak istediği iddia edilen Metin A. (42) bunalıma girdi. Şahıs üst geçit çatısına çıkıp kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı yarım saat süren ikna çalışması sonucu çıktığı yerden indirdi.

Eşi ayrılmak istedi, bunalıma girip atlamaya çalıştı! - 2. Resim

İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen öğrenciler, üst geçitten adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar. Metin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

