Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi vefat etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, Elçi’nin vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

