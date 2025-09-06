Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > 5 üniversiteye rektör ataması! Naci İnci yeniden Boğaziçi Rektörlüğü'ne atandı

5 üniversiteye rektör ataması! Naci İnci yeniden Boğaziçi Rektörlüğü'ne atandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 üniversiteye rektör ataması! Naci İnci yeniden Boğaziçi Rektörlüğü&#039;ne atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi, Rektör Ataması, Atama, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Naci İnci yeniden atandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandıKontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava! - Eğitimİstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!Valilik'ten İstanbul kararı! Okullar pazartesi saat 10'da başlayacak - Eğitimİstanbul'da okul saati değişiyor!12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklamalar - EğitimZorunlu eğitim süresi kısalıyor!Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak - EğitimAltı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacakYKS'de dikkat çeken istatistik: 6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçti - Eğitim6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçtiDersimiz 'Yeşil Vatan' - EğitimDersimiz 'Yeşil Vatan'
Sonraki Haber Yükleniyor...