Resmi Gazete yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Musa Kulaklıkaya getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.
