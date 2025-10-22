Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da takipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptı! Polise yakalandığını fark etmedi bile

Adana'da sosyal medyada takipçi kazanmak uğruna elinde oyuncak silahla trafikte video çeken genç, gerçek polise denk gelince büyük şaşkınlık yaşadı. Davranışlarıyla hem trafiği hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atan gence, vatandaşlardan tepki yağdı. Bu anları, kayda aldığı sırada kırmızı ışıkta duran gence, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri müdahale etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.

Adana'da takipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptı! Polise yakalandığını fark etmedi bile - 1. Resim

"ADANA'DA SIRADAN BİR GÜN"

Kozan ilçesi Göç Yolu'nda meydana gelen olayda sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

Adana'da takipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptı! Polise yakalandığını fark etmedi bile - 2. Resim

SİLAHIN ÇAKMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER 

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

