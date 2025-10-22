Adana'da takipçi kazanmak için tehlikeli 'şaka' yaptı! Polise yakalandığını fark etmedi bile

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.

"ADANA'DA SIRADAN BİR GÜN"

Kozan ilçesi Göç Yolu'nda meydana gelen olayda sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

SİLAHIN ÇAKMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.