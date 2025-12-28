İhlas Haber Ajansı
Pazarlarda kış bereketi: tezgahlar doldu, yoğunluk arttı
Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla semt pazarlarında ürün çeşitliliği yükselirken, portakal, mandalina ve yeşilliklerin yer aldığı tezgâhlarda müşteri yoğunluğu yaşandı.
Havaların soğumasıyla birlikte kış meyve ve sebzelerinin semt pazarlarındaki yerini alması, artan ürün çeşitliliği sayesinde pazarlarda hareketliliği ve müşteri ilgisini yoğunlaştırdı.
- Kış meyve ve sebzeleri (portakal, mandalina, pırasa, ıspanak, kereviz vb.) semt pazarlarında tezgâhlara çıktı.
- Mevsim ürünlerinin pazarlara gelmesiyle hareketlilik ve müşteri yoğunluğu arttı.
- Pazar esnafı, ürün çeşitliliğindeki artışın müşteri ilgisini de beraberinde getirdiğini belirtti.
- En çok narenciye (portakal, mandalina) ve mevsim sebzeleri (ıspanak, pırasa) tercih ediliyor.
Havaların soğumasıyla birlikte kış meyve ve sebzeleri semt pazarlarındaki yerini aldı.
Portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünlerinin tezgâhlara çıkmasıyla pazarlarda hareketlilik arttı. Mevsim ürünlerinin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk yaşandı.
"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ARTIŞIN MÜŞTERİ İLGİSİNİ DE BERABERİNDE GETİRDİ"
Pazar esnafı, ürün çeşitliliğindeki artışın müşteri ilgisini de beraberinde getirdiğini belirtirken, en çok narenciye ve mevsim sebzelerinin tercih edildiğini ifade etti.
Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi. Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.
