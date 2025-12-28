Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla semt pazarlarında ürün çeşitliliği yükselirken, portakal, mandalina ve yeşilliklerin yer aldığı tezgâhlarda müşteri yoğunluğu yaşandı.

Havaların soğumasıyla birlikte kış meyve ve sebzeleri semt pazarlarındaki yerini aldı.

Portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünlerinin tezgâhlara çıkmasıyla pazarlarda hareketlilik arttı. Mevsim ürünlerinin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk yaşandı.

Pazarlarda kış bereketi: tezgahlar doldu, yoğunluk arttı

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDEKİ ARTIŞIN MÜŞTERİ İLGİSİNİ DE BERABERİNDE GETİRDİ"

Pazar esnafı, ürün çeşitliliğindeki artışın müşteri ilgisini de beraberinde getirdiğini belirtirken, en çok narenciye ve mevsim sebzelerinin tercih edildiğini ifade etti.

Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi. Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

Pazarlarda kış bereketi: tezgahlar doldu, yoğunluk arttı

Pazarlarda kış bereketi: tezgahlar doldu, yoğunluk arttı

Haberle İlgili Daha Fazlası