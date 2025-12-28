Güneş Sistemi'nin dış sınırında, Kuiper Kuşağı'nın içinde, bilim insanlarının mevcut dinamik modellere göre "var olmaması gerektiğini" belirttiği, yörüngeleri alışılmadık derecede yuvarlak ve düzenli olan kompakt bir Kuiper Kuşağı Cisimleri (KBO) kümesi keşfedildi.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin en ücra köşelerinden birinde, Neptün'ün ötesindeki buzlu cisimler bandı olan Kuiper Kuşağı'nda şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Mevcut fizik kurallarını ve dinamik modelleri zorlayan, varlığı "açıklanamayan" yeni ve kompakt bir gök cisimleri kümesi bulundu.

"İç Çekirdek" adı verilen bu yeni küme, Güneş'ten yaklaşık 43 astronomik birim (6.5 milyar kilometre) uzaklıkta yer alıyor. Kümedeki her bir üye, Kuiper Kuşağı Cismi (KBO) olarak adlandırılan, Neptün'ün ötesinde bulunan küçük buzlu birer gövdeden oluşuyor.

Güneş Sisteminin sınırında gizemli yapı! Orada olmaması gerekiyordu

“YÖRÜNGELER FAZLA KUSURSUZ GÖRÜNÜYOR”

Bununla birlikte, araştırmanın en şaşırtıcı yönü, bu cisimlerin yörünge özelliklerinde yatıyor. Astronomlar KBO yörüngelerini iki temel ölçütle karşılaştırdığını açıkladı."The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre KBO’karın yörügelerinin diğerlerinden şu noktalarda farklılaştığı görüldü.

Düşük Eğilim: KBO’ların yörüngeleri, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin bulunduğu ekliptik düzleme çok yakın kalıyor.

Sıradışı Yuvarlaklık: KBO’ların yörüngeleri beklenmedik derecede dairesel ve düzenli görünüyor.

Bilim insanlarına göre, Bu kadar düzenli ve düşük eğimli yörüngeler, dış gezegenlerin (özellikle Neptün’ün) erken dönemdeki kütleçekimsel hareketleri sırasında küçük cisimlerin şiddetli bir şekilde dağılmasını engellemiş olması gerektiğini gösteriyor. Yani bu cisimler, dış Güneş Sistemi'nin ilk, "sakin" oluşum anlarına dair bozulmamış bir kayıt tutuyor olabilir.

NEPTÜN’ÜN GÖÇÜ VE KAYIP TARİHİ

Öte yandan, Neptün'ün, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinde enkazın arasından yavaşça dışa doğru hareket ettiği biliniyor. Bu göç sırasında kütleçekimsel yakalama, bazı KBO'ların sıkıca düzenlenmesine neden olmuş olabilir. Araştırmacılara göre, ayrıca İç Çekirdek'in bu şekilde oluşmuş olması, bu yapının cisimlerin ilk oluştuğu yeri değil, Neptün’ün kütleçekimsel etkisinin geçici olarak durakladığı yeri işaret ediyor olabilir.

Bilim insanları, bu kümenin, Güneş Sistemi'ni oluşturan gaz ve toz diski olan güneş bulutsusu hakkındaki mevcut fikirlere bile karşı çıkabilecek kadar önemli bir keşif olduğunu belirtiyor. Bu yeni yapı, dinamik modelleri çok daha zorlu bir teste tabi tutacak; zira yerçekimi altındaki cisimleri takip eden her simülasyonun bu yeni gözlemi yeniden üretmesi gerekecek.

