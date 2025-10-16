Avrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençleri için geliyor

Yıllardır düzenledikleri fuarlarla Türk öğrencileri dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarıyla buluşturan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar "Avrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençlerine özel imkanlar sunuyor. Almanya’da ücretsiz üniversite eğitimi alınabiliyor. İtalya’da ücretsiz eğitim şartlarını karşılayamayan gençlere özel burslar sunuluyor. Avrupa’da devlet üniversitelerinin ücretsiz olması aileler için oldukça cezbedici oluyor. Halihazırda Avrupa’da bir devlet üniversitesi şartlarını karşılayamayan bir çocuk yine Avrupa’daki özel üniversiteleri tercih etse bile uygun fiyatlara eğitim alabiliyor" dedi.

İNGİLTERE'DE YILLIK TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN TL'YE EĞİTİM ALMAK MÜMKÜN

Avrupa’nın her ülkesinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ülke, şehir, üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri, devlet ya da özel üniversite olması fiyatları değiştiriyor. Dünyadaki en pahalı eğitimi veren İngiltere’ye bile bakıldığında bu ülkede eğitim, konaklama ve hayat masrafları dahil olmak üzere yıllık 1 milyon 200 bin TL’ye üniversite eğitimi alınabiliyor.

PEKİ DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERİNE KABUL İÇİN NE GEREKLİ?

- Dünya sıralamasında yer alan üniversitelere kabul edilmek için akademik başarı ön şart fakat aynı zamanda öğrencilerin kişisel vizyonları ve sosyal katkılarıyla da ön plana çıkmaları aranıyor. Prestijli üniversitelerin kabul kriterleri arasında ilk aşamada akademik başarı geliyor. Öğrencilerin not ortalamalarının 4 üzerinden minimum 3.5 olması şartı aranıyor.

- Bunun yanı sıra dil yeterliliği de ön planda. Öğrencilerin TOEFL, IELTS gibi sınavlarda başarı sağlaması isteniyor. IELTS’de genellikle 7.5 ve üzeri başarı notuna sahip olanlar üniversite eğitim alırken başarılı bir şekilde derslere katılım sağlayabiliyor.

- Başvurular esnasında öğretmenlerden alınan güçlü referans mektupları öğrencinin akademik potansiyelini ve kişisel özelliklerini vurguluyor. Bu mektuplar sayesinde okul, aday öğrencinin vizyoner, üretken ve topluma değer katabilecek bir birey olduğunu görmek istiyor.

- Sınıf dışında gösterilen başarılar da prestijli eğitim kurumlarına kabul için gerekli. Uluslararası yarışmalara katılım, sanat ve spor alanında elde edilen başarılar, sosyal sorumluluk rolleri adayların başvurusunu güçlendiriyor.

- Başvurularda en önemli unsurlardan bir tanesi de başvuru mektupları oluyor. Bu başvuru mektuplarında öğrencinin kendini kişisel olarak nasıl ifade ettiği önemli rol oynuyor. Bazı üniversiteler mektupların yanı sıra birebir görüşme yapmak isteyebiliyor.

- Lise döneminde akademik araştırma yapan, bilimsel bir yayına katılan veya yaz stajları yapan öğrenciler büyük avantaj kazanıyor. Bu deneyimlere sahip öğrenciler diğer başarılı öğrenciler arasında öne geçiyor.

"BURS ALMAK İSTEYENLER TRANSKRİPTLERİNİ YANINDA GETİRSİN"

Prestijli üniversitelere girmenin yollarını öğrenmek isteyen öğrencilerin IEFT Yurt Dışı eğitim fuarlarında düzenlenecek seminerlere katılabileceğini belirten Akar, 18-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirecekleri fuarlarda dünyanın en iyi üniversitelerinin Türk öğrencilere özel sunumlar yapacağını söyledi. Akar öğrencilerin okullarla yapacakları görüşmeler esnasında transkriptlerini yanlarında hazır bulundurmalarını söyledi. Özellikle burs imkanı arayan gençlerin fuara katılmalarını ve üniversitelerle bire bir görüşmelerinin önemli olduğunu söyleyen Akar pek çok eğitim kurumunun fuara özel burs imkanları sunduğunu belirtti.

Akar "Fuarda öğrencilerin özellikle seminerlere katılmasını öneriyoruz. Bu seminerlerde akıllarındaki pek çok soruya cevap bulacaklar. İngiltere’nin en iyi üniversitelerini kabul süreci, Almanya’da burslu eğitim imkanları, İtalya’da burslu eğitim imkanları, Amerika’da Fulbright Burs programları, Japonya’da eğitim ve burs olanakları, Hollanda’da yükseköğretim konuları seminerlerde ele alınacak. Bu seminerler en doğru yurt dışı eğitim planlamasını yapmak isteyen öğrenciler için özel olarak, titizlikle düzenleniyor" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki başarılı gençler yurt dışında eğitim almayı hedefliyor. Son dönemde Türkiye’deki başarılı öğrenciler de dünyanın en iyileri arasına girme yarışında isimlerinden söz ettiriyor. Türk öğrencilerin akademik arenadaki başarısı yurt dışındaki üniversitelerin de gözünden kaçmıyor. Bu sebeple son dönemde dünyanın en iyileri arasında yer alan pek çok üniversite Türk öğrencilerle buluşmaya geliyor.