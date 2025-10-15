Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyyvah Eyvah nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrolde Ata Demirer'in olduğu yapım yeniden ekranlarda!

Eyyvah Eyvah nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrolde Ata Demirer'in olduğu yapım yeniden ekranlarda!

Güncelleme:
Eyyvah Eyvah nerede çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırılmaya devam ediyor. Türk sinemasının sevilen komedi yapımlarından Eyyvah Eyvah, bir kez daha izleyicilerle telezivyon ekranlarında buluşuyor.

Eyyvah Eyvah nerede çekildi, oyuncuları kimler soruları yeniden gündeme geldi. 2009 yapımı film, hem kahkaha dolu sahneleri hem de sıcak hikayesiyle uzun yıllar unutulmazlar arasında yer aldı. Ata Demirer’in başrolünde ve senarist koltuğunda yer aldığı film eskimeyen komedilerden biri.

EYYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyyvah Eyvah filminin çekimleri Çanakkale Geyikli beldesi ve Bozcaada’da gerçekleştirildi.

EYYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Film klarneti ve müziğe olan tutkusu ile tanınan saf ve iyi kalpli bir delikanlı olan Hüseyin’in hikayesini anlatıyor. Çanakkale’nin Geyikli beldesinde ninesi ve dedesiyle yaşayan Hüseyin, kasabanın sağlık ocağında görevli Hemşire Müjgan’a aşık bir gençtir. Fakat Hüseyin’in hayatı, ninesinin sandığını karıştırması sonucu ortaya çıkan bir sırla altüst olur, babasının hala hayatta olduğunu öğrenir.

Hüseyin, babasını bulmak için İstanbul’a yolculuk eder ve burada gece kulüplerinde şarkıcılık yapan Firuzan’la tanışır. Firuzan, Hüseyin’in İstanbul’daki yeni hayatında ona rehberlik ederken, aynı zamanda kendi karmaşık hayatına da renk katar.

EYYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başrolü üstlenen Ata Demirer, saf ve sevimli Hüseyin karakteriyle izleyiciyi gülümsetiyor. Demet Akbağ ise İstanbul’da gece kulübünde şarkıcılık yapan ve Hüseyin’in hayatına hem neşe hem de karmaşa katan Firuzan rolünde.

Özge Borak - Müjgan

Salih Kalyon - Halil Dede

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Şehsuvar Aktaş - İrfan

Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker

Alican Yücesoy - İbrahim

Bican Günalan - Ramiz

Bülent Şakrak - Meto

