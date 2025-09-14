Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde!

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde merak ediliyor. Türkiye’nin en sevilen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik, yedinci filmiyle beyaz perdeye geri dönmüştü. 2022 yılında vizyona giren Recep İvedik 7, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde büyük bir merak konusu oldu. Yeniden televizyonlarda da gösterime giren komedi yapımı çekim yeri ile dikkatleri üzerine çekti. Köyde geçen filmin hangi köyde çekildiği ve köyün hangi şehirde olduğu da merak ediliyor.

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde! - 1. Resim

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ KÖYDE?

Recep İvedik 7 İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Yutan Köyü ve çevresindeki Kozak Yaylasında çekildi. 

Filmde şehir hayatının karmaşasından kaçan Recep, babaannesinin köy evine yerleşerek köydeki huzurlu hayatı deneyimliyor.

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde! - 2. Resim

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 2021’de çekildi, 9 Aralık 2022 tarihinde vizyona girdi. Film, şehir hayatının getirdiği zorlukları ve köy hayatını komik bir şekilde anlatan sahneleriyle kısa sürede büyük ilgi topladı.

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde! - 3. Resim

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Film, şehirdeki ekonomik zorluklar ve hayatın stresi nedeniyle tükenmiş hisseden Recep İvedikin köy hayatına geçmesini konu alıyor. Babaannesinden kalan köy evine taşınan Recep, huzurlu bir hayat hayal ederken, köyün doğal alanlarını tehdit eden büyük bir projeyi öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile birlikte köyü korumak için harekete geçer.

Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde! - 4. Resim

RECEP İVEDİK 7 OYUNCU KADROSU

Recep İvedik - Şahan Gökbakar

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

İrfan Kangı – Erdem Çökelek

Eray Türk - Öğretmen Kemal

Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

Murat Dalkılıç - Kendisi

Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç’ın menajeri

Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

Turgut Çalhan - Salih Abi

Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan

Murat Bölücek - Biberli Hasan

Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

