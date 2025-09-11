Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı, 11 Eylül Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte tüm ayrıntılar..

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Salazar ve ekibi, Şeytan Üçgeni'nden kaçarak denizleri adete dehşete sürükler. Hayatta kaşan tek kişi ise Jack olur. İntikam almak isteyen Jack, efsanevi Poseidon Asası'nı bulmak için büyük bir maceraya atılır.

Jack'ın yolculuğuna Carina Smyth ve genç denizci eşlik eder. Küçük gemisi Dying Gull'da, Jack hem düşmanlığıyla hem de mücadele eder hem de kaderini değiştirmek için büyük bir sınavdan geçer.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCULARI KİMLER?

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin oyuncu kadrosunda; Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem, Orlando Bloom, Brenton Thwaites Kaya Scodelario, Kevin McNally gibi isimler yer alıyor.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve fantastik türündeki Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin çekimleri, Kanada Avustralya'da Whitsunday Adaları'nda gerçekleştirildi.