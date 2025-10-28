Kenya'da özel uçak düştü! 12 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da özel bir uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korkunç uçak kazası Kenya'da meydana geldi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
