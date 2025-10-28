Kenya'da özel uçak düştü! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası Kenya'da meydana geldi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.