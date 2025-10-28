Brezilya'da korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı

Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Roque bölgesinde meydana gelen kaza, bölge halkını korkuttu. Jundiaí şehrinden havalanan Guimbal Cabri G2 tipi helikopter, varış noktası olan Vila Don Patto'ya sadece 300 metre kala irtifa kaybederek göle çakıldı.

Kazada helikopterde bulunan iki kardeş, çevredeki balıkçılar ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sağ olarak kurtarıldı. Yolculardan birinin elinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olay anına tanık olan bölge sakini Eduardo Alexandre Souza, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Göl kenarında yaşıyorum. Helikopterin irtifa kaybedip havada dönerek göle çarptığını gördüm. Hemen suya koştum ve yaralılara yardım etmek için atladım. Her iki adam da mucizevi bir şekilde hayatta kaldı, sadece birinin eli kesilmişti."