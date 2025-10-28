Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Jundiaí şehrinden havalanan bir helikopter varış noktasına 300 metre kala Sao Roque bölgesindeki bir göle çakıldı. Helikopterde bulunan iki kardeş, çevredeki balıkçılar ve yerel halkın yardımıyla sağ olarak kurtarılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Roque bölgesinde meydana gelen kaza, bölge halkını korkuttu. Jundiaí şehrinden havalanan Guimbal Cabri G2 tipi helikopter, varış noktası olan Vila Don Patto'ya sadece 300 metre kala irtifa kaybederek göle çakıldı.

Brezilya'da korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı - 1. Resim

İKİ KARDEŞ BALIKÇILARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

Kazada helikopterde bulunan iki kardeş, çevredeki balıkçılar ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sağ olarak kurtarıldı. Yolculardan birinin elinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olay anına tanık olan bölge sakini Eduardo Alexandre Souza, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Göl kenarında yaşıyorum. Helikopterin irtifa kaybedip havada dönerek göle çarptığını gördüm. Hemen suya koştum ve yaralılara yardım etmek için atladım. Her iki adam da mucizevi bir şekilde hayatta kaldı, sadece birinin eli kesilmişti."

Brezilya'da korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı - 2. Resim

Rede Voa gazetesinin paylaştığı görüntülerde, helikopterin göle düştüğü ve çevredekilerin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Videoda, bir balıkçı teknesinin hızla batan helikoptere doğru kürek çektiği görülüyor.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı adamın durumunun stabil olduğu kaydedildi.

