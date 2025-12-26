Antalya'da 10 gündür aranan, sahibinin kaçırıldığını düşündüğü 2 koyunun, toprağın çökmesi nedeniyle su kuyusuna düştüğü ortaya çıktı. Koyunları otlatan çocuğun duyduğu sesler sonrasında bulunan koyunlar, kurtarma ekipleri tarafından iple çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaklaşık 1 hafta önce, hayvan besiciliği ile uğraşan Abdulhakim Belet'in torunu Dihan Belet koyunları otlatıp eve döndüğünde 2 koyunun eksik olduğunu fark etti. Kayıp koyunları arayan Abdulhakim Belet, koyunları bulamayınca çalınmış olabileceği düşündü.

KUYUDAN GELEN SESLERİ DUYDU 1 hafta sonra koyunları otlatmak üzere aynı noktaya gelen küçük çocuk, önceden su kuyusu olarak kullanılan ve üzeri toprak ile yığını ile örtülmüş bir çöküntüden ses duydu. Çevredeki inşaat işçilerinden yardım istedi.

5 METREDEN YUKARI ÇIKARILDILAR Yapılan ihbar sonrasında bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, 2 koyunun kuyunun üzerine dökülen toprak yığınının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü tespit etti. Ekip, merdiven yardımıyla kuyudaki koyunların yanına indi. Günlerdir aç ve susuz kalan koyunlar ekiplerin vücutlarına bağlanan ip yardımıyla tek tek yukarı çıkarıldı.

10 GÜNDÜR ARIYORLARMIŞ 10 gündür 2 koyunu aradıklarını, çalındıklarını düşündüklerini belirten koyunların sahibi Abdulhakim Belet, şunları anlattı: Çocuğa sordum, çaldıklarını söyledi. Her yeri aradık bulamadık. Bugün çocuk gelmiş, bize kuyuya düştüklerini söyledi.

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 1 HAFTA ÖNCE KAYBOLDU VEYA ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLEN 2 KOYUN ÇÖKEN TOPRAK NEDENİYLE ESKİ BİR SU KUYUSUNDA MAHSUR HALDE BULUNDU. (FATMA NİSA YORLUK/ANTALYA-İHA)Antalya'da yaklaşık 1 hafta önce kayboldu veya çalındığı düşünülen 2 koyun çöken toprak nedeniyle eski bir su kuyusunda mahsur halde bulundu. İtfaiye ekipleri 2 koyunu ip yardımıyla bulundukları yerden çıkartarak sahibine teslim etti. “ÇUKURUN İÇİNDEN SESİ GELİYORDU” Kuyuya düşen koyunları bulan Dihan Belet ise “1 hafta önce koyunları aynı yerde otlatıyordum. Kumun üzerinden geçtiler. Koyunları eve götürdüğümde dedem akşam saydığında 2 tanesinin eksik olduğunu fark etti. Kaybolduklarını yada kaçırıldıklarını sandık. Bugünde yine buraya geldim koyunları otlatırken bir çukur vardı. Çukurun içinden koyunların sesi geliyordu, baktığımda bizim 2 koyun oradaydı" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası