Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Maestro'ya resmi imzayı attırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Alanyaspor'un, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu için istediği bonservis ortaya çıktı.

Samsunspor'dan Anthony Musaba ile sol kanat takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında en az iki transfer daha yapması bekleniyor.

Anthony Musaba

10 MİLYON EURO TALEBİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; orta saha için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Maestro bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon euroya transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'dan '10 milyon euro' cevabı aldı.

Anthony Maestro

FENERBAHÇE İNDİRİM BEKLİYOR

Bu gelişme sonrası yönetim, prensipte anlaşması sağladığı Maestro'nun bonservis bedelini düşürmek için harekete geçti. Angolalı futbolcunun transferi için Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturulması planlanıyor.

