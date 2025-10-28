Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'a kötü haber! AB ülkelerinde Tesla satışlarında gerileme sürüyor

Elon Musk'a kötü haber! AB ülkelerinde Tesla satışlarında gerileme sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elon Musk&#039;a kötü haber! AB ülkelerinde Tesla satışlarında gerileme sürüyor
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,6 geriledi.

Geçen yıl eylül ayında 31 bin 535 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 25 bin 656'ya geriledi. Böylece, AB piyasasında Tesla satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,6 azalmış oldu.

Markanın eylülde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 3,9'dan 2,9'a düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-eylül dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 azaldı.

AB PİYASASINDA TOPLAM PAYI DA DÜŞTÜ

Geçen yıl ocak-eylül döneminde AB ülkelerinde 181 bin 572 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 111 bin 328 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,3'ten 1,4'e düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 39 bin 837'ye, ocak-eylül döneminde ise yüzde 28,5 gerileyerek 173 bin 694'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor.

Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.​​​​​​​

