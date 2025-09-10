Çiçero filmi nerede çekildi, konusu ne?

Türk sinemasının son yıllarda dikkat çeken yapımlarından olan "Çiçero", 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de casusluk yapan Elyesa Bazna'nın (İlyas Bazna) hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği film, hem oyuncu kadrosu hem de çekim yerleriyle merak uyandırıyor.

ÇİÇERO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Çiçero"nun çekimleri, dönemin atmosferini en iyi şekilde yansıtabilmek için özenle seçilmiş mekanlarda gerçekleştirildi. Filmin çekim yerleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin, Macaristan ve Türkiye'nin önemli şehirleri olan İstanbul ve Ankara bulunuyor. Çekimler yaklaşık 8 hafta sürdü.

ÇİÇERO FİLMİ HANGİ YILLARI ANLATIYOR?

Film, 2. Dünya Savaşı yıllarında geçiyor. 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan Elyesa Bazna'nın casusluk faaliyetlerini konu alıyor. Bu dönemde, Bazna'nın Almanlar için casusluk yapmaya başlaması ve elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na servis etmesi anlatılıyor.

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU

"Çiçero" filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışan Elyesa Bazna'nın casusluk faaliyetlerini konu alır.

Almanlar için çalışmaya başlayan Bazna, elde ettiği kritik belgelerle savaşın gidişatını etkiler ve "Çiçero" kod adıyla tarihe geçer.

Film, onun casusluk serüvenini, savaşın kaderindeki rolünü ve savaş sonrası yaşadığı dramatik olayları anlatır.

OYUNCU KADROSU