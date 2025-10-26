Topkapı Sarayı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi, Müzekart geçerli mi? 2025 ziyaret saatleri araştırılıyor!

TOPKAPI SARAYI 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok müze ve tarihi yapı ziyaretçi akınına uğrarken, Topkapı Sarayı’nın 29 Ekim’de açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Topkapı Sarayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyarete açık olacak.

Topkapı Sarayı yalnızca salı günleri ziyarete kapalı. 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geldiği için müze normal çalışma düzeninde ziyaretçilerini ağırlayacak.

1 Ekim itibarıyla geçerli olan kış dönemi ziyaret saatlerine göre müze sabah 09.00’da kapılarını açacak ve 18.00’de kapanacak. Gişeler ise 17.00’ye kadar açık kalacak.

TOPKAPI SARAYI 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Topkapı Sarayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçilere açık olacak ancak ücretsiz giriş uygulaması bulunmuyor. Girişler belirlenen bilet ücretleri üzerinden yapılacak. 0-6 yaş arası tüm çocuklar için giriş ücretsiz olurken, 7-25 yaş aralığındaki öğrenciler kimlik kartlarını ibraz ederek indirimli bilet alabiliyor.

2025 yılı itibarıyla yerli ziyaretçiler için Topkapı Sarayı, Harem ve Aya İrini’yi kapsayan kombine bilet ücreti 400 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yabancı ziyaretçiler için ücret 2400 TL, indirimli bilet fiyatı ise 180 TL. Kombine biletler yalnızca alındığı gün boyunca geçerli. Harem ve Aya İrini bölümleri için ayrıca bilet alınması gerekiyor.

TOPKAPI SARAYI'NDA MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Topkapı Sarayı’nda Müzekart genel girişte geçerli fakat bazı özel bölümler Müzekart kapsamı dışında yer alıyor. Harem Dairesi ve Aya İrini Anıtı için ayrıca bilet alınması gerekiyor.