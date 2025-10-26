Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Yatlar karaya oturdu, adaya yürüyerek gidiliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle alarm veriyor. Gölün su seviyesi, özellikle son iki yılda gözle görülür şekilde düştü ve uzun yıllar sonra yeniden kuruma tehlikesi ortaya çıktı.

'AŞK ADASI' KARAYA BAĞLANDI

Göl suyunun geri çekilmesi, kıyılarda insan boyunu aşan sazlıkların oluşmasına ve balçık bataklıkların görünmesine yol açtı. Eskiden dört bir yanı sularla çevrili olan adalar artık karayla birleşti; Beyşehir merkezindeki Aşk Adası ise tamamen karaya bağlandı. Daha önce ahşap köprüyle ulaşılan adaya artık yürüyerek de gidilebiliyor. Su seviyesinin düşmesi teknelerin karaya oturmasına ve deniz bisikletlerinin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Balıkçılar da göldeki su çekilmesinden olumsuz etkilendi. Gölde balıkçılık neredeyse durma noktasına gelirken, tekneler sığlaşan sularda güçlükle seyir yapabiliyor. Su seviyesinin azalması nedeniyle 2025 yılı içinde Konya ovalarına tarımsal sulama da yapılamadı.

GÖLÜ KURTARMAK İÇİN DERNEK KURDULAR

Beyşehir Gölü Çevre Doğa Koruma, Sosyal ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Çürük, gölü kurtarmak için yeni bir dernek kurduklarını ve alternatif su kaynakları arayacaklarını söyledi. Çürük, “Su kalmadı, temiz su kaynakları arayacağız ve bu gölü kurtaracağız” dedi.

Derneğin onursal başkanı Sami Tan, 1967 ve 2007 yıllarında da gölde su çekilmesi yaşandığını, ancak 2025’teki düşüşün çok daha ciddi olduğunu belirtti. Tan, kısa vadede tek temennilerinin kış ve bahar yağışlarının gelmesi olduğunu ifade ederek, küresel ısınmanın etkileri devam ederse içme suyunda sorun yaşanabileceğini söyledi.

İÇME SUYU İÇİN DE TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Beyşehir sakinlerinden Osman Yurdagülen, gölü uzun yıllardır bu kadar susuz görmediğini belirtti. Yurdagülen, gölün korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yeni nesle bırakacağımız en büyük mirasımız Beyşehir Gölü. Su seviyesinin düşmesi, içme suyumuz için de tehlike oluşturuyor” dedi.

Yetkililer, göl sularının çekilmesiyle birlikte kıyılara borular yerleştirerek şebeke suyunun güvenli şekilde temin edilmesini sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Öte yandan dernekler ve vatandaşlar, gölün eski canlı ve temiz haline dönmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.