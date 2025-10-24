Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu

Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da pikniğe giden öğrenciler, mesire alanında gölette su yüzeyinde kadın cesedi buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. 

Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu - 1. Resim

GÖLETTE KADIN CESEDİ BULDULAR

Edinilen bilgilere, göre boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci piknik yapmak için bölgeye gitti. Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler, su yüzeyinde hareketsiz haldeki kadını fark etti. Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler şahsı kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu - 2. Resim

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu - 3. Resim

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede bir bank üzerinde kadın çantası buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknik alanında feci olay: Öğrenciler kadın cesedi buldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından UEFA'ya küstah çağrıOyun sanmıştı, kabusa döndü! 13 yaşındaki çocuk 200 mıknatıs yuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı - 3. SayfaKatil, Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattıŞırnak'ta dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü - 3. Sayfa14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü15 yaşındaki arkadaşını öldüren çocuk 10 sene hapis cezası aldı - 3. Sayfa15 yaşındaki arkadaşını öldüren çocuk 10 sene hapis cezası aldıBatman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı - 3. SayfaBatman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştıCami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 3. SayfaCami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü!Trabzon'da bir garip olay: Köpekler, koca arabayı parçaladı - 3. SayfaKöpekler, koca arabayı parçaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...