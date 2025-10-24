Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu

Olay dün Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde yaşandı. Fidan dikmek için toprak kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu. Durum hemen yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan araştırmaların ardından polis bebeğin anne ve babasını buldu.

ÖLÜM BELGESİ ORTAYA ÇIKTI, HER ŞEY NORMAL!

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi.

Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.