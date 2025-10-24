Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu

- Güncelleme:
Suç, İstanbul, Polis, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bir caminin bahçesine gömülmüş bebek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak araştırmalarına başlamıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı, hem annesi hem de babası bulundu...

Olay dün Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde yaşandı. Fidan dikmek için toprak kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu. Durum hemen yetkililere haber verildi.

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 1. Resim

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan araştırmaların ardından polis bebeğin anne ve babasını buldu. 

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 2. Resim

ÖLÜM BELGESİ ORTAYA ÇIKTI, HER ŞEY NORMAL!

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi.

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 3. Resim

Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 4. Resim

Cami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

