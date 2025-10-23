Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler
Şanlıurfa'da cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar yeni doğan erkek cesedi buldu. Ekipler, gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Feci olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.
ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
