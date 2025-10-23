Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler

Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar yeni doğan erkek cesedi buldu. Ekipler, gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Feci olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler - 1. Resim

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler - 2. Resim

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji ve Valilikten art arda uyarılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tehdit masasında o da vardı! Aylin Arslantatar, Yenidoğan davasında savcı Yavuz Engin'e ağlayarak seslendi - 3. SayfaYavuz Engin'e ağlayarak seslendi: Seni korudumAdıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü - 3. Sayfa5 yaşındaki çocuk bunları nasıl unutacak?Kayıp sanılıyordu, toprağın altından çıkmıştı! Çiğdem'in katillerine istenen ceza belli oldu - 3. SayfaÇiğdem'in katiline istenen ceza belli olduİşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildi - 3. Sayfaİşe giderken eski eşi katletmişti! 2 çocuk annesi İlknur Kertlez defnedildiFreni boşalan kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaFreni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralıSivas'ta feci olay: Temizlemek için girdikleri foseptik çukurunda can verdiler - 3. SayfaTemizlemek için girdikleri foseptik çukurunda can verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...