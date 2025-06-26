Efes Antik Kenti gece ne zaman açık? Efes Antik kenti gece ziyaret saatleri ve MüzeKart bilet fiyatları

İzmir’in tarihi mirası Efes Antik Kenti, artık sadece gündüz değil, geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan gece müzeciliği uygulaması kapsamında Efes, yaz boyunca ışıklarla aydınlatılarak akşam saatlerinde de ziyarete açık hale getirildi. Efes Antik Kenti gece ne zaman açık, Efes Antik Kenti ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor, MüzeKart bilet fiyatları ne kadar soruları cevap bekliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti yeni uygulamayla birlikte ziyaretçilere eşsiz bir tarihi atmosfer sunuyor. Gece de açık olan Efes Antik Kenti ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Peki, Efes Antik Kenti gece ne zaman açık, Efes Antik Kenti ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor, MüzeKart bilet fiyatları ne kadar?

EFES ANTİK KENTİ GECE NE ZAMAN AÇIK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan gece müzeciliği uygulamasıyla birlikte Efes Antik Kenti artık sadece gündüz değil, gece saatlerinde de ziyarete açık hale geldi.

4 Haziran 2025 tarihinde başlayan uygulama kapsamında Efes Antik Kenti 1 Ekim 2025 tarihine kadar belirli günlerde akşamları da misafirlerini ağırlayacak.

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Efes Antik Kenti’nin gece ziyareti uygulaması haftanın dört günü geçerli. Ziyaretler Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

Celsus Kütüphanesi, Antik Tiyatro, Agora Meydanı gibi yapılar özel aydınlatmalarla geceye hazırlanıyor.

Fakat 27-28 Haziran, 2-5 Temmuz ve 11 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek Opera ve Bale Festivali nedeniyle gece müzeciliği yapılmayacak.

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EFES ANTİK KENTİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Gece müzeciliği kapsamında Efes Antik Kenti akşam saat 19.00’da ziyaretçilere kapılarını açıyor. Antik kentin ziyarete kapanış saati ise 23.00 olarak belirlendi. Son bilet satışı da saat 22.00’de sona eriyor.

EFES ANTİK KENTİ MÜZE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Gece müzeciliği uygulamasına katılmak isteyen ziyaretçilerin bilet alması gerekiyor. Müzekart sahibi olan vatandaşlar 100 TL karşılığında gece saatlerinde Efes Antik Kenti’ni gezebiliyor.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise gişelerden ücretsiz bilet alarak gece müzeciliğinden faydalanabiliyor.

Biletler gişeden alınabileceği gibi internet üzerinden de satışa sunuluyor.